جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جندي في جنوب لبنان كتب: عمرو هلال 09:26 م | الأربعاء 20 نوفمبر 2024 جيش الاحتلال أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل جندي في جنوب لبنان، حسبما جاء في نبأ عاجل لـ«القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاول توسيع عملياته في القطاع الغربي لجنوب لبنان مقتل 5 جنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال معارك بجنوب لبنان حزب الله: استهدفنا عددا من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في موقع جل الدير أكبر خسائر جيش الاحتلال.. مقتل 800 ضابط وجندي إسرائيلي جيش الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي القاهرة الإخبارية لبنان بقلم عمرو هلال