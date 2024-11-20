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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جندي في جنوب لبنان

كتب:

عمرو هلال
09:26 م | الأربعاء 20 نوفمبر 2024
جيش الاحتلال

جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل جندي في جنوب لبنان، حسبما جاء في نبأ عاجل لـ«القاهرة الإخبارية».

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