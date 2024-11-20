انقطاع المياه عن مناطق بالدقهلية السبت المقبل للصيانة.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، قطع المياه يوم السبت المقبل 23 نوفمبر 2024 لمدة تصل إلى 7 ساعات عن بعض المناطق، ووجهت بعدة تعليمات للمواطنين.

مواعيد وأماكن قطع المياه في الدقهلية 7 ساعات السبت القادم

وأوضحت مياه الدقهلية في بيان، أنه سيجري قطع المياه يوم السبت المقبل 23 نوفمبر من الساعة 8.00 صباحاً حتى 3.00 مساءً، لمدة 7 ساعات تقريباً عن المناطق التالية في مركز طلخا: جزء من قرية الطويلة، وقرية كتامة.

سبب قطع المياه في الدقهلية 7 ساعات السبت القادم

ونوهت مياه الدقهلية إلى أنه سيجري قطع المياه نتيجة إجراء أعمال ربط خط 630 الجديد القادم من شربين باتجاه طلخا على قرية كتامة، مما يتسبب في قطع المياه طوال فترة الأعمال والتي تصل لـ7 ساعات.

تعليمات مياه الدقهلية للمواطنين في مناطق قطع المياه السبت المقبل

ودعت الشركة، المواطنين والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بضرورة تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب، طوال فترة الانقطاع، والتواصل في حالة الطوارئ على الخط الساخن «125».