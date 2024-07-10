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قطع المياه عن بعض المناطق في الدقهلية لمدة 12 ساعة.. اعرف الأماكن والمواعيد

كتب:

آية حسنين
04:15 م | الأربعاء 10 يوليو 2024
قطع المياه

قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، قطع المياه عن بعض القرى في مركز طلخا الأحد المقبل 14 يوليو لمدة تصل 12 ساعة، من الساعة 9 صباحاً حتى 9 مساء.

قطع المياه في الدقهلية 12 ساعة الأحد

وحددت الشركة أماكن قطع المياه عن بعض المناطق لمدة 12 ساعة  الأحد المقبل وهي:

- منشأة البوي. 

- كفر الخوازم.

- كفر العرب من 9 صباحا: 2 ظهراً.

- ميت الكرماء  من 9 صباحا : 9 مساء.

- جوجر من 9 صباحا : 9 مساء.

سبب قطع المياه لمدة 12 ساعة بالدقهلية

وأوضحت الشركة أن سبب قطع المياه جراء أعمال صيانة على خط 400 مم صلب مدخل قرية ميت الكرماء أعمال مقاول، ودعت الشركة المواطنين والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية، والهيئات والمستشفيات والمخابز سرعة تدبير احتياجاتهم.

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بقلم آية حسنين