مواعيد وأماكن قطع المياه اليوم الأربعاء في المحافظات

تشهد عدة مدن في المحافظات اليوم الأربعاء، قطع مياه الشرب وانخفاض في ضخ المياه في بعض المناطق بسبب أعمال الصيانة التي أعلنتها الشركة القابضة لمياه الشرب ودواوين المحافظات والمراكز والمدن.

أماكن قطع المياه في بني سويف

وبحسب بيان رسمي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في بني سويف، فإنه سيتم قطع المياه اليوم الأربعاء لمدة 5 ساعات، بسبب أعمال الصيانة في محطة مياه الشيخ عابد الجديدة فرع سمسطا من الساعة التاسعة صباحا حتي الساعة الثانية ظهرا.

وحددت مياه بني سويف أماكن قطع مياه الشرب لتشمل

1- مدينة سمسطا

2-مجلس قروي مازورة.

3- مجلس قروي الشنطور

4-مجلس قروي المحمودية، وذلك من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا .

أماكن قطع المياه في الفيوم

وفي محافظة المنوفية أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن قطع المياه عن عدد من المناطق تتضمن المناطق الآتية من الساعة الثامنة صباحا ولمدة 10 ساعات.

1- منطقة باغوص.

2- منطقة قحافة

3-ضعف المياه في منطقة الجون

أماكن قطع المياه اليوم في القليوبية

محافظة القليوبية، تشهد قطع المياه في مدينة طوخ من الساعة من الساعة التاسعة حتى الساعة 1 صباح الخميس، بسبب اعمال غسيل الخزان العلوي وشبكات المياه.

وناشدت الشركة المواطنين حال وجود أي شكاوى التواصل عبر واتس آب على الرقم الآتي 01211175827، أو من خلال الخط الساخن على 125 من أي تليفون أرضى، أو من خلال الصفحة الرسمية للشركة.

أماكن قطع المياه في البحيرة

وأعلنت شركة مياه الشرب في محافظة البحيرة وديوان المحافظة عن قطع المياه اليوم الأربعاء عن بعض القرى لإجراء عمليات تطهير لعدد من الخزانات، في المحافظة وتتضمن

1- قرى مركز الدلنجات.

2- قرى مركز رشيد.

3- قرى مركز أبو حمص.

4- قرى مركز ايتاي البارود.