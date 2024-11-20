محافظ مطروح: مليون نخلة تنتج التمور في واحة سيوة

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أن «سيوة» هي أكبر الواحات المنتجة للتمور في مصر، إذ تنتج نحو 270 ألف طن، وصدرت حوالي 6 آلاف طن العام الماضي، بالإضافة إلى تغطية السوق المحلى لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ويوجد بها 13 مصنعاً تضم 520 عاملًا لتصنيع التمور، مع اهتمام جميع أهالى سيوة بزراعة ورعاية النخيل، وإنتاج التمور بأصنافه المختلفة، والاستثمار الأمثل لثروتهم للشجرة المباركة.

افتتاح مؤتمر مصر الدولي للتمور

وافتتح محافظ مطروح، مساء اليوم الأربعاء، مؤتمر مصر الدولي للتمور بالقاهرة بحضور الدكتور حسام شوقى رئيس مركز بحوث الصحراء نائبًا عن وزير الزراعة وسفراء عدد من الدول الشقيقة المنتجة للتمور، وبدر العنتيبي رئيس مجلس إدارة الشركة المنظمة، والدكتور محمود موافي الرئيس التنفيذي للمعرض، والمهندس أمجد القاضى عن وزارة الصناعة واللواء أحمد حمدى ممثلا عن وزارة السياح، والدكتور حسام متولي ممثل المجلس الدولى للتمور ورؤساء وممثلي عدد من الشركات والمصانع العاملة في إنتاج التمور.

وأعرب محافظ مطروح في بيان عن بالغ سعادته للمشاركة في فعاليات معرض مصر الدولي للتمور، مشددًا على الأهمية الاقتصادية لإنتاج التمور وتعظيم العائد الاقتصادي منها، خاصة مع انضمام مصر إلى المجلس الدولى للتمور وتعزيز التعاون لتطوير قطاع التمور وجودة وتطوير إنتاجه.

وأوضح المحافظ أن واحة سيوة يوجد بها 1.1 مليون شجرة نخيل على مساحة 18 ألف فداناً.

ثروة النخيل

واكد محافظ مطروح حرص واهتمام المحافظة بتنمية ثروة النخيل والحفاظ على طبيعتها المتميزة والخاصة، وتعظيم العائد الاقتصادي منها، وذلك بالتعاون مع وزارتي الزراعة والصناعة، وتقديم كافة الرعاية والدعم للمزارعين بواحة سيوة، مع استضافة المؤتمرات الدولية الخاصة بالتمور كمهرجان التمور الدولى السنوي بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخليل التمر والابتكار الزراعي، مرحباً بمزيد من الفعاليات و تبادل للخبرات في إنتاج وصناعة التمور والترويج والتسويق لها، والتي عادت على سيوة بدخول أصناف جديدة للتمور خاصة الأصناف العربية كالمجدول وغيرها.