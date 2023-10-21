محافظ مطروح: نجاح مؤتمر التمور الدولي رفع إنتاج مصانع سيوة

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح من واحة سيوة، أن مصانع التمور بدأت تتوسع في زيادة الإنتاجية وتطوير مصانعها وتوسعتها، وهذا ينعكس مردوده من نجاح مؤتمر التمور الدولي في سيوة، على مدار سبع نسخ متتالية برعاية جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وجميع الجهات الرسمية في مصر.

محافظ مطروح يتابع إنتاج مصنع تمور

تابع محافظ مطروح، مساء اليوم، أحد مصانع إنتاج التمور في سيوة شالي، على هامش فعاليات المهرجان يرافقه اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة والنائبة فتحية السنوسى والنائب جمال الشوري عصوي مجلس النواب، ومحمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة، حيث تصل الطاقة الانتاجية للمصنع نحو 3500 طن تمور منها 2000 طن تصدير للخارج مع التوسع في الطاقة الإنتاجية.

ويصل حجم العمالة إلى 250 عامل منهم 100 عامل دائم سنوي، كما يعد تميز المصنع من النتائج الايجابية لمهرجانات التمور السابقة، مع فوز المصنع بجائزة سنوية خلال الخمس دورات الأولى لمهرجان التمور الدولى، بالإضافة إلى تمثيل المحافظة في العديد من المهرجانات بمصر وخارجها ومنها بالمغرب وموريتاتبا والأردن وغيرها مع تبادل مزيد من الخبرات.

تحسين الجودة والتصدير لمنتجات التمور

وأكد محافظ مطروح، جهود تطوير المصنع والإرتقاء بالمنتج في إطار تحقيق المنافسة الجادة والفاعلة لزيادة حجم الصادرات من التمور والعمل على مزيد من تحسين الجودة وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب وتحقيق عائد اقتصادي أعللاى للمزارعين والمتتجين، ضمن أهداف تنظيم المهرجانات والفعاليات على أرض سيوة، لما تتميز به من إمكانيات ومقومات تنموية واستثمارية متنوعة، ومنها ثروة النخيل، بما تضمه من منتجات متنوعة سواء التمور أو المشغولات من الجريد وجزوعة والنوى وغيرها كشجرة مباركة، يجب تحقيق الاستغلال الأمثل لها.