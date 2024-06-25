«معلومات الوزراء»: مزرعة توشكي تنتج 44 صنفا من التمور

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، تقريرًا عن مزرعة توشكي التي تُعد أكبر مزرعة نخيل في العالم.

1.6 مليون نخلة مثمرة

وأضاف المركز، أن مزرعة النخيل في توشكي المزروعة على مساحة 38 ألف فدان، تُعد الأكبر على مستوى العالم بواقع 1.6 مليون نخلة مثمرة؛ حيث تنتج أكثر من 44 صنفا من التمور.

أهم 10 دول منتجة ومصدرة للتمور حول العالم

وتابع المركز، أن ذلك يضع مصر في صدارة أهم 10 دول منتجة ومصدرة للتمور حول العالم، وتم تسجيلها بموسوعة جينيس القياسية كأكبر مزرعة في العالم، بالإضافة إلى الاستفادة من المسافات البينية في زراعات أخرى.

دعم المشروعات التنموية

وتستمر الدولة المصرية بدعم المشروعات التنموية المهمة في منطقة توشكى والتي من بينها مزرعة توشكى للنخيل، التي تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في مصر وتعزيز التنمية المستدامة.

وتعكس هذه المشروعات الزراعية الكبري التزام الدولة المصرية بدعم القطاع الزراعي الذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني المصري.