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مؤسسة مجدي يعقوب.. 15 عاما من التأثير والأمل

كتب:

يسرا البسيوني
11:37 م | الأربعاء 20 نوفمبر 2024
مؤسسة مجدي يعقوب

مؤسسة مجدي يعقوب

احتفلت مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمرور 15 عاما على تأسيسهاK في احتفالية خاصة بعنوان «قلب منور»، أقيمت في المتحف المصري الكبير.

ولفت التحالف الوطني إلى أن الحدث الاستثنائي شهد حضور عدد من الشخصيات البارزة في مجال الطب والمجتمع، بالإضافة إلى العرض الموسيقي المميز الذي قدمه الموسيقار الكبير عمر خيرت.

وأشار التحالف الوطني إلى أن مؤسسة مجدي يعقوب تُعد واحدة من أبرز مؤسسات التحالف الوطني، التي أسهمت في علاج الآلاف من المرضى المصابين بأمراض القلب، ما جعلها رمزا للأمل والشفاء في مجال الرعاية الصحية. 

وأكد أن هذا الحفل لم يكن مجرد مناسبة للاحتفال بالإنجازات، بل بمثابة تذكرة بكل قلب ساعدت المؤسسة في علاجه، وأداة لتسليط الضوء على العمل الإنساني الكبير الذي تقدمه المؤسسة في مجال الصحة.

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بقلم يسرا البسيوني