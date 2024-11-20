سعر قنطار القطن اليوم في مصر بالوجهين القبلي والبحري

يشهد سعر قنطار القطن اليوم في مصر على الوجهين البحري والقبلي حالة من الاستقرار، ويعتبر القطن من أبرز المحاصيل الزراعية داخل مصر، وصاحب تاريخ عريض سواء من الناحية الإنتاجية أو التجارة، فالذهب الأبيض يُعد عموداً أساسياً في الاقتصاد المصري.

سعر قنطار القطن اليوم في مصر

وتستعرض «الوطن»، في التقرير التالي، سعر قنطار القطن اليوم في مصر على مستوى مختلف المحافظات، وفقاً لما أعلنه حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، في تصريحاته لـ «الوطن».

سعر قنطار القطن في الوجه القبلي

سجَّل سعر قنطار القطن اليوم على مستوى محافظات الوجه القبلي 10 آلاف جنيه للقنطار الواحد، وهو الحد الأدنى لسعر بيع قنطار القطن.

سعر قنطار القطن في الوجه البحري

أما عن سعر قنطار القطن اليوم على مستوى محافظات الوجه البحري فسجلت 12 ألف جنيه للقنطار الواحد، وهو الحد الأدنى لسعر بيع قنطار القطن.

القطن قصير وطويل التيلة

وحسب تصريحات نقيب الزراعيين، فإن الأقطان يتم زراعتها داخل المحافظات قصيرة ومتوسطة وطويلة التيلة، حيث يختلف سعر القنطار من محافظة إلى أخرى وفقاً للجودة ونقاء القطن.