اكتئاب في إسرائيل بسبب صواريخ حزب الله.. ارتفاع استهلاك الأدوية النفسية وانتشار القلق

كشفت وسائل إعلام عبرية نقلا عن بيانات صادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، عن تدهور خطير في الحالة النفسية للإسرائيليين، وفق ما نقلته القناة 12 العبرية، ارتفع استهلاك الأدوية النفسية بين الإسرائيليين خلال الربع الثالث من عام 2024، حسب ما أفادت قناة القاهرة الاخبارية.

الإسرائيليون يعاني من الاكتئاب

وأظهرت دراسة أجراها مركز ميتيف بالتعاون مع منظمة ICA، أنّ الأطفال والمراهقين يعانون من أعراض مثل «القلق، الاكتئاب، الشعور بالانفصال، وغياب الروتين» منذ 7 أكتوبر 2023.

وأوضح البروفيسور عنات شوشاني، الذي أشرف على الدراسة، أنّ «الوضع يشهد تدهورًا حادًا، ما يضع الشباب في حاجة ماسة إلى الدعم والمساعدة».

مقتل 3 جنود خلال ساعات في جنوب لبنان

يأتي هذا في ظل التصاعد الميداني للحرب في جنوب لبنان، حيث أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 3 من جنوده، حيث تخوض إسرائيل مواجهة عسكرية مع حزب الله منذ أواخر سبتمبر الماضي.

وفتح حزب الله جبهة دعم لغزة ضد إسرائيل عقب الهجوم الكبير الذي نفذته حركة حماس على جنوب الأراضي المحتلة في 7 أكتوبر 2023، ما أدى إلى تصعيد عسكري في قطاع غزة.

ودخلت المواجهات بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي في مرحلة حرب مفتوحة منذ 23 سبتمبر، أعقبها توغل جيش الاحتلال في جنوب لبنان بعد أسبوع من بدء القتال.