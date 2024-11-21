عاجل.. الاحتلال يقر بمقتل أكبر جنوده جنوبي لبنان

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ قليل بمقتل ثلاثة من جنوده خلال الاشتباكات الدائرة في جنوب لبنان، مشيرًا إلى مقتل زيف حانوخ إرليخ، البالغ من العمر 70 عامًا من مستوطنة عوفرا، أثناء القتال، بالإضافة إلى جندي آخر لم يُعلن عن اسمه بعد إخطار عائلته، فيما أصيب جندي ثالث بجروح خطيرة ونُقل على إثرها إلى المستشفى.

مقتل جنود الاحتلال في جنوب لبنان

وأكّد بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي آخر في مواجهات جنوب لبنان، ليرتفع بذلك إجمالي الجنود الذين قُتلوا في هذه المعارك إلى 52 منذ التوغل الإسرائيلي على جنوب لبنان.

وأضاف البيان أن مقاتلًا من لواء جولاني قُتل أيضًا في المواجهة. وتلقت عائلة الجندي مقتلة، لكن لم يتم الكشف عن اسمه بعد. كما أصيب جندي من الكتيبة 13 بجروح خطيرة في الحادث، وأصيب نائب فرقة كبري في لواء جولاني المقدم يوآف ياروم بجروح متوسطة.

وبهذا يكون قتلى جيش الاحتلال منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر العام الماضي ليكون 805 قتيل، ونحو 52 في معارك جنوب لبنان.

تأتي هذه التطورات وسط جهود دبلوماسية مكثفة بقيادة الولايات المتحدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان.

وصرّح المبعوث الأمريكي إلى لبنان، آموس هوكستين، بأنه انتقل إلى دولة الاحتلال بعد زيارة إلى بيروت، مشيرًا إلى تحقيق تقدّم إضافي في المحادثات، وفق ما أفادت قناة القاهرة الاخبارية.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة القتلى جراء الهجمات الإسرائيلية إلى 3558 شخصًا، مع إصابة 15123 آخرين منذ أكتوبر 2023.

وأوضحت الوزارة أن تسعة أشخاص على الأقل قُتلوا وأُصيب 65 آخرون جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي قرب مدينة صور مساء الأربعاء، بينما يواصل رجال الإنقاذ عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض في بلدة معركة بمحافظة صور.

حزب الله يشن هجوم موسع على الشمال

وكشف حزب الله في بيان نقلته قناة القاهرة الاخبارية، أنه شن 23 هجوم على خلال أمس الأربعاء، حيث شن هجوم جوي بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على قاعد أييليت (مقر قيادي مستحدث للفرقة 91) غرب مستوطنة أييليت هشاحر، وأصابت أهدافها بدقّة، وقاعدة لوجستية للفرقة 146 في جيش الاحتلال (شمال بلدة الشيخ دنون) شرقي مدينة نهاريا، و قاعدة شراغا (المقر الإداري لقيادة لواء جولاني) شمالي مدينة عكا المحتلة

كما تم استهداف تجمع لقوّات جيش الاحتلال الإسرائيلي في موقع جل الدير مقابل بلدة مارون الراس، و في موقع المرج (في محيط وادي هونين) المقابل لبلدة مركبا، وعند الأطراف الجنوبيّة لبلدة شمع، في مستوطنة شتولا، وفي موقع رامية الحدودي، وجنوبي مدينة الخيام مرتين.

فضلا عن استهداف مدينة صفد المُحتلّة، وفي مستوطنة أفيفيم، بصليةٍ صاروخية.