قبل توديعه البيت الأبيض.. بايدن يحطم رقمًا قياسيًا وترامب يلاحقه

لم يكن الرئيس الأمريكي جو بايدن لديه مواعيد أو لقاءات عامة يوم الأربعاء، بل اجتمع موظفيه وأسرته للاحتفال بعيد ميلاده الـ82، ليصبح أكبر رئيس أمريكي في تاريخ البلاد وهو لا يزال في منصبه.

بايدن أكبر رئيس للولايات المتحدة

احتفى العديد من أفراد الأسرة والأصدقاء والمسؤولين بعيد ميلا بايدن، بمن فيهم السيدة الأولى جيل بايدن والرئيس السابق باراك أوباما، الذين قدموا تهانيهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتبت كامالا هاريس، نائبة الرئيس، على منصة إكس «تويتر سابقا»: «عيد ميلاد سعيد لصديقي العزيز ورئيسنا الرائع جو بايدن»، وفق ما أفادت شبكة سكاي نيوز

هل يكسر ترامب الرقم القياسي

في الانتخابات الأمريكية 2024، التي جرت في الخامس من نوفمبر، تمكن ترامب، البالغ من العمر 78 عامًا، من هزيمة المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، التي تبلغ من العمر 60 عامًا، ليعود إلى البيت الأبيض.

من المتوقع أن يحطم ترامب الرقم القياسي لعمر بايدن في حال أكمل ولايته القادمة، حيث سيبلغ من العمر 82 عامًا وسبعة أشهر عند انتقال الرئاسة المقبل في عام 2029.

وكان الرئيس الأسبق رونالد ريغان يحمل الرقم القياسي السابق، إذ أنهى ولايته الثانية وهو في سن 77 عامًا.

يشار إلى أنه في يوليو الماضي، أعلن بايدن انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية لعام 2024، بعد جدل واسع حول قدرته على الاستمرار في أداء مهام الرئاسة بسبب عمره المتقدم.

جاء ذلك إثر أدائه الضعيف في مناظرة مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب في يونيو، مما أثار تساؤلات حول لياقته الذهنية.