حدث ليلا.. سلاح بايدن المحظور يدعم أوكرانيا وترامب يعين أول مسؤول مسلم

شهد العالم عددًا من الأحداث المهمة، أبرزها القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي جو بايدن بإمداد أوكرانيا بألغام أرضية محظورة في أغلب دول العالم، طبقًا لاتفاقية حظر الألغام الأرضية.

وأبرز ما حدث ليلًا نرصده لكم كما يلي:

بايدن يمد أوكرانيا بسلاح محظور عالميًا

وافق الرئيس جو بايدن على تزويد أوكرانيا بالألغام الأرضية المضادة للأفراد، وذلك كجزء من مجموعة من الإجراءات العاجلة التي تتخذها إدارة بايدن لمساعدة جهود الحرب المتعثرة في كييف، حسبما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».

وهذه الخطوة من شأنها تعزيز دفاعات كييف ضد القوات الروسية المتقدمة، وتأتي هذه الخطوة في أعقاب موافقة البيت الأبيض الأخيرة على السماح لأوكرانيا باستخدام نظام صاروخي قوي بعيد المدى لضرب داخل روسيا، مما أثار غضب روسيا وجعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يأمر بإعادة صياغة العقيدة النووية الروسية، مما يعتبر تلويح مباشر باستخدام الأسلحة النووية ضد أعداء روسيا أو حلفائهم.

وقال مسؤولان أمريكيان إن الرئيس جو بايدن وافق على تزويد أوكرانيا بالألغام الأرضية المضادة للأفراد، في أعقاب موافقة البيت الأبيض الأخيرة على السماح لأوكرانيا باستخدام نظام صاروخي قوي بعيد المدى لضرب داخل روسيا كجزء من مجموعة من الإجراءات العاجلة التي تتخذها إدارة بايدن لمساعدة جهود الحرب المتعثرة في كييف.

ويعتبر أمر بايدن بإمداد كييف بالألغام الأرضية المضادة للأفراد مثيرا للجدل، حيث وقعت أكثر من 164 دولة على معاهدة دولية تحظر استخدامها، لأنها يمكن أن تسبب ضررا دائما للمدنيين، وقال خبراء الحد من الأسلحة إن حتى الألغام غير الدائمة تشكل خطرا على السلامة.

كوريا الشمالية تعزز علاقاتها بروسيا

دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج-أون إلى تعزيز العلاقات التعاونية على نطاق أوسع وأكثر تنوعامع روسيا، وذلك خلال لقائه مع وزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي ألكسندر كوزلوف.

وقاد الوزير الروسي وفدا حكوميا لزيارة كوريا الشمالية لحضور الاجتماع الحادي عشر للجنة الحكومية المشتركة للتعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وعبر كيم عن تقديره للتضامن والتعاون الثنائيين اللذين أصبحا أقرب وأكثر عمقا في مختلف المجالات منذ توقيع معاهدة جديدة بين البلدين، مشيرًا إلى أن العلاقات الودية والتعاونية بين بلديهما وصلت إلى مستوى استراتيجي جديد.

ترامب يعين أول مسئول مسلم في إدارته

أعلن الرئيس المنتخب دونالد ترامب يوم الثلاثاء اختيار أول شخص مسلم لتولى منصب في إدارته حيث قرر تعيين الطبيب والشخصية التلفزيونية الشهيرة الدكتور محمد جنكيز أوز، في منصب مدير مراكز الرعاية الطبية والخدمات الطبية (CMS).

وجراح القلب محمد جنكيز أوز الشهير بدكتور أوز هو مواطن أمريكي مسلم متصوف من أصول تركية ويبلغ من العمر 62 عاما، وهو أول مسؤول مسلم يتولى منصب مهم في إدارة ترامب، وسبق وخاص انتخابات مجلس الشيوخ بدعم من ترامب ممثلًا للحزب الجمهوري ولكنه لم ينجح في الانتخابات.

تفاقم أزمة الجوع في قطاع غزة

تفاقمت أزمة نقص الغذاء والدواء بسبب الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة، وفقا للمتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارجريت هاريس.

ونقلت صحيفة «الجارديان» عن خبراء إن ظروف المجاعة ربما بدأت بالفعل في الثلث الشمالي من غزة، حيث تشن القوات الإسرائيلية هجوما منذ أسابيع أسفر عن استشهاد المئات وتشريد عشرات الآلاف.

وتواجه وكالات الإغاثة العاملة في القطاع صعوبات في جمع وتوزيع المساعدات الإنسانية وسط النشاط العسكري لقوات الاحتلال، والهجمات الإسرائيلية التي تستهدف الموظفين.