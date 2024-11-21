الشبورة المائية تغطي سماء بورسعيد والمحافظة تعلن حالة الاستعداد

شهدت محافظة بورسعيد، اليوم، شبورة مائية وتكاثر للسحب دون تساقط الأمطار، بالتزامن مع التغيرات الجوية التي تشهدها المحافظات مع انخفاض درجات الحرارة، فضلا عن وصول الرطوبة إلى 79%.

وألقت المحافظة، في بيان لها، عددا من التحذيرات لأهالي المحافظة وقائدي السيارات من تذبذب الرؤية علي الطرق الرئيسية والتي تربط بين المحافظة وغيرها من محافظات القناة، وذلك بسبب انتشار الشبورة المائية الكثيفة.

شبورة مائية تجتاح طرق محافظة بورسعيد

وأكدت هيئة ميناء الصيد البحري لمحافظة بورسعيد، في بيان لها، إن الشبورة المائية وانخفاض درجات الحرارة لم تؤثر على أمواج البحر، إذ تستمر حركة الصيد دون التاثر بالرياح النشطة التي بلغت شدتها 11 كيلومترا في الساعة واتجاهها جنوبية شرقية،وتفتح الميناء أبوابها امام حركة السفن، إضافة إلى انتشار مراكب الصيد في البحر.

وأشارت إلى المتابعة على مدار الساعة لتقلبات الطقس المتوقع خلال فصل الشتاء، والتنسيق مع كل الجهات المعنية من أجل اتخاذ التدابير اللازمة.

محافظة بورسعيد ترفع الاستعداد لاستقبال التغيرات المناخية

وانتشرت سيارات الشفط في انحاء المحافظة، بالتزامن مع رفع درجة الاستعداد في الشوارع، للتعامل السريع في حال تساقط الأمطار علي المحافظة، ومنع تعطل حركة المرور، والتأكد من تسيير الحركة المرورية ومواجهة الشبورة المائية التي بدأت مساء أمس وزادت كثافتها اليوم على سماء المحافظة.