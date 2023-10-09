مدينة بورفؤاد ببورسعيد ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار

شهدت مدينة بورفؤاد ببورسعيد، أمطار متوسطة، مساء أمس دون باقي المحافظة بعد أن ساد بورسعيد طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا وسماء ملبدة بالغيوم.

وأكد اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد، الاستعداد المبكر لمواجهة سقوط الأمطار بنطاق المدينة، مشيرا إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بالمدينة والتعامل الفوري مع أية مستجدات.

كما أعلن أنه جرى عمل حملات مكثفة بنطاق مدينة بورفؤاد لتطهير كافة بالوعات صرف الأمطار والتأكد من سلامة توصيلها بشبكة الصرف والتأكد من جاهزية كافة معدات وسيارات الكسح والشفط وماكينات شفط المياه للتعامل الفوري مع أيه طوارئ.

التعامل الفوري مع الأمطار الغزيرة

كما أنه كلف الأجهزة التنفيذية بالمدينة بالتنسيق الكامل والفوري مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لسرعة اتخاذ ما يلزم حيال سقوط الأمطار الغزيرة وأيضًا التنسيق أولاً بأول مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وإخطارها بأية معوقات أو مشكلات لسرعة اتخاذ قرارات الحل حيالها.

وأشار إلى أنه وجه مسئولي الكهرباء بالمدينة بالتأكد من جميع أعمدة الإنارة وسلامة التوصيلات الكهربائية والتأكد من عزلها حرصاً على سلامة الأرواح والممتلكات، كما وجه بتمركز معدات شفط وكسح المياة الى المناطق الأكثر غزارة في تراكمات مياه الأمطار.

وشدد على ضرورة تعاون كافة الجهات المنوط بها التعامل في موسم سقوط الأمطار والتي تشمل شركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة القناة لتوزيع الكهرباء وغرفة العمليات بالمحافظة، للتنسيق فيما بينهم أثناء فترة سقوط الأمطار وذلك لضمان موسم شتاء آمن لمواطني المدينة.

وقال الدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ إنه تم رفع درجة الاستعدادات لمواجهة أي تقلبات بالطقس موضحا أن غرفة عمليات لمتابعة الطقس بالحي على تواصل مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية على مدار الساعة.

سيارات سحب مياه الأمطار

واستكمل رئيس حي المناخ أن سيارات سحب مياه الأمطار مستعدة للانتشار في شوارع الحي كما تم تسليك وتطهير بالوعات الأمطار استعدادا لسقوط الأمطار في أي وقت.