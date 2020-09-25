لخدمة طلاب مدارس نجع حسن عبدالرحيم: إنشاء كوبري مشاة على ترعة بالقوصية

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم الانتهاء من إنشاء كوبري مشاة على ترعة عواجه بنجع حسن عبدالرحيم التابع لمركز القوصية في إطار التعاون بين المحافظة والإدارة المركزية للري والموارد المائية وذلك أمام مدارس نجع حسن عبدالرحيم ليكون مسلكاً لعبور طلبة المدارس والمواطنين ويخدم الصالح العام ويأتي في إطار اهتمام المحافظة في القضاء على المشكلات التي تواجه المواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط إن كوبري المشاه كان قد تم إدراجه ضمن الخطة الاستثمارية لمركز القوصية بالتنسيق مع هندسة ري القوصية من أجل الحفاظ على المصلحة العامة للمواطنين وعلى راحتهم وعدم تحمل المشقة لافتًا أن الكوبري من تنفيذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ويساهم في خدمة المواطنين وطلاب المدارس إضافة لأهميته القصوى للحفاظ على سلامة المواطنين.

ومن جانبها أشارت هويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية إلى إنه تم استلام كوبرى مشاة نجع حسن عبدالرحيم الواقع في الكيلو 2.100 على ترعة عواجة في حضور رئيس الوحدة المحلية لقرية مير حيث قام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع بتنفيذ المشروع بالتنسيق مع هندسة رى القوصية لافتة أن الكوبري يأتي ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية لعام 2019 /2020 نظرًا لاحتياج أهالي النجع إليه حيث إنه مؤدي إلى مدارس نجع حسن عبدالرحيم لعدم تعرض الطلبة إلى مخاطر عبور الترعة الواقعة أمام المدرسة.

وأضافت رئيس المركز أن هذا الكوبري مصمم خصيصًا لعبور المشاة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتقليل مخاطر عبور طلاب المدارس في الذهاب والإياب إلى مدارسهم والعكس.