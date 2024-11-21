استمر 6 ساعات وبدأ بتلاوة قرآنية للمنشاوي.. حكاية أول بث تلفزيوني من ماسبيرو

في اليوم العالمي للتلفزيون، يحتفي العالم بالجهاز الذي غير مجرى الحياة، وأدخل تعديلات ومصطلحات جديدة أخذت في التطور حتى يومنا هذا، إذ مر البث التليفزيوني بمراحل وتطورات كثيرة بداية من البث الذي كان يتسغرق ساعات حتى تجول على مدار اليوم ومن البث الأبيض والأسود إلى البث الملون.

والبث التليفزيوني المصري يعد من أقدم بث تليفزيوني في المنطقة العربية والإفريقية، بحسب تقرير تليفزيوني عرضته قناة «dmc»، بعنوان «حكاية البث الأول للتلفزيون المصري».

اليوم العالمي للتلفزيون وفق قرار الأمم المتحدة

وتطرق التقرير إلى ذكريات أول على التليفزيون المصري، لافتا إلى أول مذيع خرج على جموع المصريينم وهو صلاح ذكي، وأيضا بداية البث بتلاوة القرآن الكريم بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي.

وأشار التقرير، إلى أنّ الأمم المتحدة قررت عام 1996 أن يوم 21 نوفمبر من كل سنة سيكون اليوم العالمي للتلفزيون، إذ يعتبر اعتراف منها بتأثير التلفزيون الكبير في صنع القرار من خلال لفت انتباه الرأي العام، بالتالي يأتي الاحتفال بهذا اليوم تقديرا لدور التلفزيون في زيادة التركيز على القضايا الرئيسية التي تهم المواطنين في كل دولة من دول العالم ومنها الاقتصادية والاجتماعية.

ظهور صلاح ذكي كأول مذيع تلفزيوني

وأوضح التقرير، أنّ الساعة 7 مساء 21 يوليو 1960 كان أول بث للتلفزيون المصري الذي استمر لمدة 6 ساعات يوميا، وجاء بالتزامن مع الاحتفال بالعيد الثامن لثورة يوليو، إذ بدأ الإرسال بتلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي، وفي وقتها ظهر الإذاعي الكبير صلاح زكي كأول مذيع تلفزيوني حتى يعلن عن مولد التلفزيون العربي من القاهرة وإذاعة وقائع حفل افتتاح مجلس الأمة وخطاب الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

بدأ التلفزيون المصري إرساله بقناة واحدة

ولفت التقرير، إلى أنّ بداية البث التفلزيوني شهدت إذاعة نشيد وطني الأكبر ونشرة الأخبار، من ثم اختتم بالقرآن الكريم، كما أنه في 23 يوليو 1960 بدأ التلفزيون المصري إرساله بقناة واحدة، ووصل البث إلى 13 ساعة يوميا بعد بدء إرسال قناة تلفزيونية ثانية في 21 يوليو 1961.