«أنور المفتي».. مكتشف علاج البلهارسيا وطبيب الرئيس الراحل جمال عبدالناصر

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «أنور المفتي.. مكتشف علاج البلهارسيا والطبيب للرئيس الراحل جمال عبد الناصر».

مكتشف علاج البلهارسيا والطبيب الشخصي للرئيس الراحل جمال عبدالناصر

أنور المفتي مكتشف علاج البلهارسيا والطبيب الشخصي للرئيس الراحل جمال عبدالناصر وُلد في القاهرة عام 1913 وكان الأول على الدفعة طوال سنوات دراسته، وفور تخرجه عمل في قسم الأمراض الباطنة كطبيب امتياز.

قدم بحوثا نالت اهتماما عالميا

سافر للدراسة بكلية في لندن عاصمة بريطانيا وعاد إلى مصر بعد حصوله على شهادة الدكتوراة بالأمراض الباطنية، وقدم بحوثا نالت اهتماما عالميا عن مرض السكر وضغط الدم وتصلب الشرايين.

ونجح في علاج حالات الصداع النصفي عن طريق الدواء الذي كان يستخدم لعلاج مرض السل واكتشف أن مادة الديبتريكس اتلي يستخدمها الفلاح للقضاء على آفات القطن لها نفس تركيب المادة القاتلة للبلهارسيا فلجأ إلى استخدامها في علاج البلهارسيا.