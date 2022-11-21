«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن اليوم العالمي للتلفزيون: الأكثر تأثيرا

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا عن اليوم العالمي للتلفزيون، إذ يعد من أقوى وأشهر وسائل التواصل عبر التاريخ، وظهر منتصف العشرينيات في إنجلترا وألمانيا، بتطوير عدد من المهندسين لنقل الصوت والصورة لتصل للمنازل، بدلا من مشاهدتها في السينما فقط.

أول بث تلفزيوني منتظم منتصف الثلاثينيات

ووفقا للتقرير، في البداية كان الأمر يبدو مستحيلا، ولكن مع تطور الاختراع، أصبح بثه أسهل ويتطور مع مرور الوقت، وسجلت كل من ألمانيا وبريطانيا أول بث تلفزيوني منتظم منتصف الثلاثينيات ثم فرنسا واليابان عام 1939، وفي نفس العام أطلقت مدينة موسكو أول بث فضائي، وفي نهاية الخمسينيات شهدت دول شرق آسيا دخول التلفاز، خاصة في الصين والهند، وكان البث ينطلق بمواد روسية وإنجليزية لمدة يوم أو يومين حتى تم إطلاق القنوات الخاصة ببلادهم وثقافاتهم.

دولة العراق أول دولة عربية يبث بها للتلفزيون عام 1954

وكان الغرب قديما يستخدم التلفاز في الدعاية الإعلانية والانتخابية بجانب المادة الترفيهية وبينها الدور الذي لعبه التلفزيون في الانتخابات الأمريكية خلال حقبة الخمسينيات، وتعد دولة العراق أول دولة عربية يبث بها التلفزيون عام 1954، ثم الجزائر ولبنان، وكانت مصر بدأت في التحضير لأول بث عام 1956م، ولكن العدوان الثلاثي تسبب في تأخره حتى عام 1960.