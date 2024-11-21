خطفت الأنظار بموهبتها.. معلومات عن ابنة أحمد السقا «نقطة ضعف أبوها»

بخفة ظلها وموهبتها التمثيلية حازت نادية ابنة الفنان أحمد السقا والإعلامية مها الصغير، بإعجاب العديد من رواد منصة تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بعدما ظهرت مؤخرًا في مشهد تمثيلي كوميدي، وأشاد الكثيرون بموهبتها وشبهوها بوالدها.

معلومات عن ابنة أحمد السقا

بعد ظهور نادية ابنة الفنان أحمد السقا رفقة والدتها مها الصغير، سرعان ما اتجهت الأنظار نحوها بقوة، لتتصدر محركات البحث عبر منصات التواصل الاجتماعي.

نادية هي الابنة الوسطى للفنان أحمد السقا، فشقيقها الأكبر هو «ياسين» والأصغر «حمزة»، ويأتي اسمها نسبة لاسم جدتها لوالدها.

وعادة تظهر نادية السقا من حين لآخر رفقة والدتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تحمل ملامح مختلطة في الشبه من والدها ووالدتها.

موهبة فنية أخرى تمتلكها نادية السقا وهي الغناء، إذ تتمتع بصوت عذب وتحرص على غناء العديد من الأغاني باللغة الإنجليزية، وفق ما كشف والدها في تصريحات تلفزيونية سابقة.

حديث أحمد السقا عن ابنته

علاقة صداقة قوية ومن نوع خاص تجمع أحمد السقا بابنته «نادية»، فهي الأقرب له ونقطة ضعفه، بحسب تصريحاته السابقة واصفًا إياها بـ«حبيبة أبوها».

وفي إشارة لهدوء ابنته قال أحمد السقا في تصريحاته: «لو سبتها وقولتها اقعدي هنا، هرجع بعد سنة ألاقيها مكانها هنا».

نقطة ضعف والدها والأقرب له، هكذا تحدث السقا عن ابنته لافتًا إلى أن عادة ما تكن الابنة هي الأحن على والدها، إلى جانب كونها الوحيدة بين ولدين، لذا فهي الشخص الأقرب له، فضلًا عن قدرتها على إقناعه الكبيرة في مختلف الأمور، «لما حد بيحتاج مني حاجة بيصدر نادية ليا».

رسالة من مها الصغير لابنتها

صداقة قوية أيضًا تجمع بين الأم وابنتها، فقبل عدة أشهر وجهت الإعلامية مها الصغير رسالة خاصة لابنتها بمناسبة الاحتفال بعيد ميلادها، دونت خلالها قائلة: «ستبقين في قلبي وسأحبك إلى الأبد وإلى الأبد لن نفترق أبدًا، عادةً ما تتطلع الابنة إلى والدتها، أريدك أن تعرف أن الأمر بالنسبة لي هو العكس، أنا أتطلع إليك، أحب قضاء كل تفاصيل حياتي معك، أنتِ الشخص المفضل لدي في هذا الحياة».