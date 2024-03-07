أحمد السقا يحتفل بعيد ميلاد والدته وابنته: «الاتنين اسمهم نادية»

احتفل الفنان أحمد السقا عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» بعيد ميلاد والدته نادية وابنته التي تحمل نفس الاسم.

ونشر أحمد السقا صورا تجمعه مع والدته وابنته، معلقا: «أغلى اثنين على قلبي في الدنيا.. أمي وبنتي.. الاثنين اسمهم "نادية" وعيد ميلادهم في نفس اليوم، كل سنة وأنتم دائما طيبين.. ربنا يحفظكم ويخليكم ليا يا رب».

علاقة أحمد السقا بوالدته

ويحرص السقا في كل فترة على مشاركة منشور لوالدته عبر حسابه في موقع تبادل الفيديوهات والصور، إنستجرام، يدعو فيها لصحتها. وقد شارك مؤخرًا صورة تجمعه بوالدته معلقًا: «من نعم الله عليَّ أن أسمع دعاءًا جميلاً من أمي كل صباح، ربي يحفظك لي ويمنحك الصحة يا أمي، ولا تحرمني من دعواتك أبدًا».