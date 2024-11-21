وزير البترول يبحث مع غرفة التجارة الأمريكية سبل تطوير التعدين والتنقيب عن الذهب

استقبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وفدا من لجنة التعدين بغرفة التجارة الأمريكية بمصر، ضم رجال أعمال ومستمرين قيادات تنفيذية في شركات التعدين.

تهيئة وتوفير مناخ جاذب لدخول القطاع الخاص في مشروعات التعدين

وأوضح بدوى أهمية قطاع التعدين، وبحث سبل تهيئة وتوفير مناخ جاذب لدخول القطاع الخاص في مشروعات التعدين والصناعات التكميلية التي تقوم على الثروات التعدينية، لافتاً إلى الدور المهم للغرفة في هذا الصدد وإمكانية الاستفادة منها في نقل التجارب الناجحة في الدول الأخرى.

دور غرفة التعدين في تشجيع الاستثمارات

واستعرض وفد غرفة التعدين دورها في تشجيع الاستثمارات في قطاع التعدين في مصر، وليس فقط في الذهب وانما مختلف المعادن، ودعم وزارة البترول والثروة المعدنية في تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وأضافوا أن هناك تعاونا مع شركات التعدين الكبيرة من أجل الاستثمار في هذا القطاع .

وأوضح الوفد أن مصر لديها إمكانيات كبيرة في أنشطة البحث والتنقيب عن الذهب والمعادن، وأن هناك فرصا كبيرة للنمو ورغبة في التوسع في الأنشطة التعدينية، وأن مصر غنية بالفوسفات مما يتيح فرص لإقامة مشروعات تقوم عليه لإنتاج الاسمدة الفوسفاتية.