وزير البترول يتابع تقدم مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

عقد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا لمتابعة نشاط تحويل السيارات للعمل بالغاز كوقود، حيث جرى استعراض موقف المحطات التي تم الانتهاء من تنفيذها ودخولها الخدمة أمام الجمهور، بالإضافة إلى المحطات الجاري تنفيذها تمهيدًا لدخولها الخدمة تباعًا.

تلبية احتياجات المواطنين الراغبين في تحويل سياراتهم للعمل بالغاز

وشهد الاجتماع استعراض عدد السيارات التي تم تحويلها للعمل بالغاز، والخطط المستهدفة خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات المواطنين الراغبين في تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي؛ للاستفادة من مزاياه الاقتصادية مقارنة باستخدام الوقود السائل (البنزين والسولار).

خفض الفاتورة الاستيرادية

وأكد «بدوي» أن تحويل السيارات للعمل بالغاز يسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية للمنتجات البترولية، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.

حضر الاجتماع المهندس يس محمد، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، ونائبه للتخطيط والمشروعات المهندس محمد خضير، والمحاسب خالد عثمان مساعد الوزير للتجارة الداخلية، والمهندس معتز عاطف رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير البترول والثروة المعدنية، والمتحدث الرسمي للوزارة، والمهندس محمود ناجي وكيل وزارة البترول للنقل والتسويق، والمهندس عبد الفتاح فرحات رئيس شركة غازتك، والمهندس خالد جمال رئيس شركة كارجاس.