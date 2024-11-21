استشاري نفسي: اضطرابات النوم والسكريات تتسببان في إضعاف الذاكرة

قال الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، إنّ هناك الكثير من الأطفال يتعرضون إلى النسيان الدائم في سن مبكر وخاصة في المرحلة قبل دخول المدرسة، موضحا أنّ النسيان قد يحدث بسبب خلل في الذاكرة أو تخزين المعلومات دون القدرة على استرجاعها.

أسباب حدوث النسيان وخلل الذاكرة

وأضاف «هندي»، خلال حواره ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ هناك الكثير من الأسباب التي تؤثر على ضعف الذاكرة لدى الأطفال وتتسبب في حدوث النسيان مثل قلة النوم والأرق واضطرابات النوم، ما يسبب خللا في الذاكرة والإدراك واستدعاء المعلومات، مشيرا إلى أن هناك دراسة في ألمانيا تفيد بوجود بنية عمل تعمل أثناء النوم وترتب الأفكار، بالتالي تعطي المعلومات وتحل المشكلات وتنمي المهارات حتى أثناء النوم.

السكريات تصيب ذاكرة الطفل بالضعف

وتابع: «التغذية السيئة تؤثر أيضا على الذاكرة، إذ إن هناك أنواع أطعمة تؤدي إلى ضعف الذاكرة مثل السكريات، بالتالي هناك علاقة بين البدانة والسمنة عند الأطفال والذاكرة، كما أنه كل ما الإنسان تناول أطعمة منخفضة السعرات الحرارية كل ما كانت الذاكرة قوية».