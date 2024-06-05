أطعمة شائعة تسبب ضعف الذاكرة وتؤثر على الاستيعاب.. احذرها

يؤثر النظام الغذائي الذي يتبعه الإنسان على صحة جسده ونشاطه اليومي، كما يؤثر بشكل كبير على صحة المخ والذاكرة والاستيعاب، لذا ينبغي تجنب تناول مجموعة من الأطعمة التي تؤثر بالسلب على الذاكرة وتضعفها خاصة مع التقدم في العمر، ونتعرف عليها في التقرير التالي.

السكريات تسبب ضعف الذاكرة

تأتي السكريات على قائمة الأطعمة التي تؤثر بالسلب على ذاكرة الإنسان واستيعابه، وقد يصل الأمر في بعض الأحيان إلى الإصابة بألزهايمر، وفقًا لما ورد في تقرير طبي بموقع healthline، إذ يؤدي تناول الطعام الذي يحتوي على نسبة عالية من السكريات إلى زيادة نسبة الكلوجوز في الدم ما يسبب ضعف الذاكرة.

وأشارت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية والمناعة بجامعة القاهرة، إلى أن المقليات تؤثر بالسلب أيضًا على الذاكرة، فوفقًا للعديد من الدراسات ثبت أن تناول الطعام الغني بالمقليات مرتبط بانخفاض ملحوظ في التعلم والذاكرة لأنه يسبب التهابا وتلف الأوعية الدموية التي تمد الدماغ بالدم.

التأثير السلبي على صحة الدماغ

وأضافت عبد الوهاب خلال حديثها لـ«الوطن»، أن الكربوهيدرات المصنوعة من الدقيق المكرر مثل الخبز الأبيض والمكرونة يتعامل معها الجسم بنفس معاملة السكر، لذا تؤدي لنفس التأثير السلبي على صحة الدماغ والذاكرة، وهذا لا يعني الامتناع عن تناول الكربوهيدرات كليا، بل يجب الانتباه إلى نوعية الكربوهيدرات التي تتناولها.

ومن المواد الضارة التي تسبب ضعف الذاكرة وغيرها من الأمراض الخطيرة، النترات المستخدمة كمواد حافظة وكمادة لتعزيز اللون في اللحوم المصنعة مثل السجق، إذ أشارت إحدى الدراسات الحديثة إلى أن النترات يمكن أن تؤثر على بكتيريا الأمعاء، وقد تؤدي للإصابة باضطراب ثنائي القطب.

ونصحت استشاري التغذية في نهاية حديثها، بضرورة اتباع مجموعة من العادات الصحية التي تساهم في تقوية الذاكرة وحماية خلايا المخ وتعزيز قدرتها على العمل، مثل النوم عدد ساعات كافية من 6 لـ8 ساعات يوميًا وشرب كميات كافية من المياه، مع التركيز على تناول بعض الأطعمة المفيدة للمخ والذاكرة كعين الجمل والأسماك والبنجر والفراولة والتوت.