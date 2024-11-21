«الأعلى للجامعات» يناقش معايير تطبيق السنة التأسيسية لطلاب الثانوية العامة السبت المقبل

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور رؤساء الجامعات وقيادات الوزارة، السبت المقبل الاجتماع الدوري للمجلس لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المتعلقة بتطوير نظم التعليم الجامعي ومتابعة انتظام العمل، وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس.

المجلس الأعلى للجامعات الحكومية

وكشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات لـ«الوطن»، عن أنّ المجلس سيعقد اجتماعه في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، موضحة أن هناك عددا من الملفات سيناقشها المجلس أبرزها متابعة أعمال امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول 2024-2025 «الميدتيرم»، وانتخابات الاتحادات الطلابية، بجانب متابعة العمل من قبل اللجان المختصة بشأن ما توصلت إليه في وضع الأطر العامة للصيغة التنفيذية لقرار تطبيق السنة التأسيسية على طلاب الثانوية العامة العام المقبل بالجامعات الخاصة والأهلية.

الدراسة منتظمة في الجامعات الحكومية

وأوضحت المصادر أن الدراسة منتظمة في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والمعاهد المختلفة وفقا للخريطة الزمنية التي أقرتها الوزارة والمجلس، لافتة إلى أنه لا تغيير في مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024-2025 التي من المقرر أن تنطلق خلال شهر يناير المقبل.