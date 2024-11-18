«التعليم العالي».. طفرة غير مسبوقة

طفرة غير مسبوقة وإمكانيات عالمية وتخصصات فريدة وخطط تستشرف المستقبل واحتياجات سوق العمل.

هكذا كانت رؤية واستراتيجية الدولة خلال الـ10 سنوات الماضية تجاه التعليم الجامعى، والتى بفضلها تضاعف عدد الجامعات المصرية على اختلاف أنواعها إلى 111 بعدما كانت 49 جامعة حكومية وخاصة.

وأولى الرئيس عبدالفتاح السيسى اهتماماً كبيراً بالتعليم العالى والبحث العلمى، لإيمانه بدور هذا القطاع المحورى فى تحقيق أهداف التنمية المُستدامة وبناء مصر الحديثة، ما انعكس على توسع الدولة فى بناء الجامعات الأهلية والتكنولوجية وإبرام الاتفاقيات الدولية التى من شأنها الارتقاء بجودة التعليم.

10 سنوات من الإنجازات أسهمت فى إحداث طفرة غير مسبوقة فى ظل «الجمهورية الجديدة»، حيث قطعت وزارة التعليم العالى شوطاً كبيراً فى مجال التطوير والتحديث، لتكون قادرة على الوفاء بدورها وأداء رسالتها الأكاديمية والمجتمعية على النحو المنشود، والارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية فى مصر إلى أعلى المستويات.