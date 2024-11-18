رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«التعليم العالي».. طفرة غير مسبوقة

الرئيس السيسي أولى اهتماما كبيرا بالبحث العلمي والتعليم الجامعي

كتب:

أحمد أبوضيف
07:41 م | الإثنين 18 نوفمبر 2024
«التعليم العالى» طفرة غير مسبوقة

«التعليم العالى» طفرة غير مسبوقة

طفرة غير مسبوقة وإمكانيات عالمية وتخصصات فريدة وخطط تستشرف المستقبل واحتياجات سوق العمل.

هكذا كانت رؤية واستراتيجية الدولة خلال الـ10 سنوات الماضية تجاه التعليم الجامعى، والتى بفضلها تضاعف عدد الجامعات المصرية على اختلاف أنواعها إلى 111 بعدما كانت 49 جامعة حكومية وخاصة.

وأولى الرئيس عبدالفتاح السيسى اهتماماً كبيراً بالتعليم العالى والبحث العلمى، لإيمانه بدور هذا القطاع المحورى فى تحقيق أهداف التنمية المُستدامة وبناء مصر الحديثة، ما انعكس على توسع الدولة فى بناء الجامعات الأهلية والتكنولوجية وإبرام الاتفاقيات الدولية التى من شأنها الارتقاء بجودة التعليم.

10 سنوات من الإنجازات أسهمت فى إحداث طفرة غير مسبوقة فى ظل «الجمهورية الجديدة»، حيث قطعت وزارة التعليم العالى شوطاً كبيراً فى مجال التطوير والتحديث، لتكون قادرة على الوفاء بدورها وأداء رسالتها الأكاديمية والمجتمعية على النحو المنشود، والارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية فى مصر إلى أعلى المستويات.

اقرأ المزيد:

وزير التعليم العالى يشهد فعاليات المعسكر المؤهل لتصفيات برنامج Gen-Z

الاعلامى محمد فودة: د. أيمن عاشور وزير يستحق الثقة وأدار ملف "التعليم العالى" باحترافية وفق توجيهات القيادة السياسية

وزيرا التعليم العالى والتربية والتعليم يقودان الحوار المجتمعى حول تطوير "الثانوية العامة" بناء على توجيهات الرئيس

بالصور.. د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بالتجمع الخامس

الاعلامى محمد فودة: الدكتور أيمن عاشور يكتب فصلاً جديداً في تاريخ التعليم العالى والبحث العلمى

وزير التعليم العالى يهنئ علماء مصر المدرجين في قائمة أفضل 2% عالميا

جامعة إيست لندن تمنح الدكتوراة الفخرية للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى تقديرًا لتاريخه العلمى

عاجل .. مصادر بـ"التعليم العالى" تكشف موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

وزير التعليم العالى: لدينا 36 وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة في الجامعات المصرية
أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.