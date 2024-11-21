«قصور ثقافة الغربية» تنظم احتفالات أعياد الطفولة بالتعاون مع «حياة كريمة»

شهدت قرية تطاي التابعة لمدينة السنطة بمحافظة الغربية، عددا من الفعاليات الفنية، التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمقامة بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة»، ضمن برامج وزارة الثقافة للاحتفال بأعياد الطفولة.

الفعاليات شهدت مجموعة من الورش الفنية

أكد وائل شاهين، مدير مديرية الثقافة بالغربية، في بيان، أن الفعاليات شهدت مجموعة من الورش الفنية، إذ شارك العديد من طلبة وطالبات مدرسة شوقي الرفاعي للتعليم الأساسي بورشة فنية في الرسم والتلوين وأخرى في صناعة الإكسسوارات والحلي والمشغولات اليدوية، فيما تسابق الأطفال لرسم العلم المصري على وجوههم، كما أقيمت مسابقة ثقافية في المعلومات العامة اختتمت بتوزيع أعداد من مجلة «قطر الندى» إحدى إصدرارت قصور الثقافة على المشاركين، بجانب متابعة العديد من الأطفال لمجموعة من أفلام الرسوم المتحركة.

احتفالات عيد الطفل كانت بالتنسيق مع كل الجهات بالمحافظة

وأوضح « شاهين» أن احتفالات عيد الطفل كانت بالتنسيق مع كل الجهات بمحافظة الغربية، ومؤسسة حياة كريمة وكانت المديرية حريصة على إقامة احتفالية اليوم، في قرية نهطاي، بهدف إطلاع الأطفال على الإنجازات التي حققتها الدولة داخل قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».