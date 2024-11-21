10 قرارات لرئيس الحكومة تخص مشروعات تنموية في المنوفية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، 10 قرارات لرئيس الوزراء، أولها الموافقة على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 100م بقرية كفر الخضرة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية بالمجان، لصالح الهيئة القومية للبريد لإقامة مكتب بريد.

جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية، وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية.

تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف بالمنوفية

كما قرر رئيس الوزراء، وفقا لما نشر بالجريدة الرسمية على أن يتم تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة (تبرع المواطن / عبدالعاطي محمد بیومي) بمساحة 337م زمام عزبة رشيد التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لإقامة محطة رفع صرف صحي، وذلك بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية وعلى طلب محافظ المنوفية وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية.

تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة لإقامة مركز صحي

وقرر رئيس الوزراء تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1842م2 زمام ميت شهالة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان، لصالح وزارة الصحة والسكان لإقامة مركز صحي.

تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بالمنوفية لإقامة ناد لذوي الهمم

قرر رئيس الوزراء تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1644م2 ناحية قرية شبراباص التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية بالمحافظة لإقامة ناد لذوي الهمم.

كما قرر رئيس الوزراء تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 70م2 ناحية زاوية بمم التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان، لصالح مديرية الأوقاف بالمنوفية لتوسعة مسجد الرحمن.

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 3446.20م زمام قرية كمشوش التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية لتوفيق وضع ملاعب ومبنى إداري مركز شباب کمشوش.

تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة لتوفيق وضع مركز شباب نادر

كما قرر رئيس الوزراء تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 730.75م زمام نادر ناحية زاوية الناعورة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة لتوفيق وضع مركز شباب نادر.

قرر رئيس الوزراء اعتبار يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة طه شبرا الابتدائية المشتركة، بالرقم التعريفي (1700027)، الكائن بحوض داير الناحية نمرة (28) زمام طه شبرا - مركز قويسنا - محافظة المنوفية، بمساحة مقدارها 502.49م تقريبا.

كما قرر رئيس الوزراء بأن يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقار المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعه ومساحته وحدوده واسم مالكه الظاهر بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطي والكشف المرفقين.

تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة لإقامة مدرسة رسمية للغات

قرر رئيس الوزراء تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة ا بمساحة 1558م ناحية قرية شطانوف التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مدرسة رسمية للغات.