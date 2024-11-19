«التنمية المحلية»: بناء 74 ألف وحدة سكنية للقضاء على العشوائيات في 51 منطقة

قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إن الدولة نفذت 74,370 وحدة سكنية ضمن مشروعات إسكان بديل العشوائيات، ووفرتها للمواطنين بأسعار إيجارية تتراوح بين 150 و300 جنيه، في 51 منطقة عشوائية في 19 محافظة.

تحسين حياة المواطنين

وأوضحت «عوض» في بيان أن هذه المشروعات تهدف إلى تحسين حياة المواطنين في المناطق العشوائية وتوفير سكن آمن وجيد لهم، شهدت هذه المشروعات تحسنًا ملحوظًا في تحصيل الإيجارات، وارتفعت نسبة التحصيل من 10% إلى 60% خلال الفترة من 2022 إلى 2024، ما يعكس نجاحًا في إدارة هذه المشروعات وزيادة التزام السكان بسداد المستحقات المالية، وبالتالي تعزيز استدامة هذه المشروعات على المدى الطويل.

أسواق مطورة

وفيما يتعلق بتطوير الأسواق، أوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه يتم العمل على توفير أسواق حديثة مطورة بديلة عن الأسواق غير المخططة، وتم تطوير 133 سوقًا، وجار حاليًا تطوير 105 أسواق أخرى، مع استهداف تطوير 350 سوقًا من إجمالي 618 سوقًا رسميًا.

وأشارت الوزيرة إلى أن مواقف السيارات شهدت تطويرًا أيضًا، وجرى تطوير 105 مواقف من أصل 739 موقفًا في المدن، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات إحلال وتجديد لـ26 موقفًا، وإنشاء 23 موقفًا جديدًا، كما تم أيضًا إزالة 13 موقفًا عشوائيًا، وتقنين أوضاع 26 موقفًا عشوائيًا من أصل 455 موقفًا عشوائيًا في المدن.