تقلبات جوية بالغردقة.. انخفاض في الحرارة وارتفاع الأمواج (صور وفيديو)

تشهد الغردقة اليوم حالة من عدم الاستقرار في الطقس، تتمثل في انخفاض بدرجات الحرارة وتكاثف الغيوم والسحب وارتفاع أمواج البحر، بينما لم تتأثر حركة الأنشطة البحرية وأعلنت أجهزة الغردقة حالة الطوارئ لمواجهة التقلبات في الأحوال الجوية.

غيوم وارتفاع الأمواج في الغردقة

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة في مدينة الغردقة، وبناء على ذلك رفعت الأجهزة المعنية درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية.

وبثت «الوطن» لايف مباشر بحالة الطقس في الغردقة.

حالة الطقس لم تؤثر على نسبة الإشغالات بفنادق الغردقة

ومن جانبه، أشار علاء الدين محمود، رئيس اتحاد السياحيين بالبحر الأحمر، إلى أن حالة الطقس لم تؤثر على نسبة الإشغالات بفنادق الغردقة، التي تتراوح بين 70 إلى 80% إذ توافد الآلاف من السياح الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية لقضاء إجازة الشتاء على شواطئ الغردقة.

رواج سياحي بالغردقة

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن» أن الغردقة استقبلت ما يقرب من 80 ألف سائح منذ مطلع الأسبوع الجاري على متن عشرات رحلات الطيران تقل سياح من 25 جنسية أجنبية من دول أوروبا، ولم تتأثر حركة السياحة في المدينة بانخفاض الطقس.