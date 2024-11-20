رواج سياحي بشواطئ الغردقة.. أجانب من 22 جنسية يستمتعون بالطقس الدافئ (فيديو)

تشهد الغردقة انتعاشة سياحية هائلة ورواج سياحي كبير، تزامنًا مع موسم فصل الخريف، حيث الأجواء الدافئة والشمس المشرقة، وتوافد مئات الأجانب من مختلف الجنسيات الأوروبية على متن عشرات رحلات الطيران.

فنادق الغردقة تستقبل 22 جنسية أجنبية

واستقبلت فنادق الغردقة ما يقرب من 80 ألف سائح منذ مطلع الأسبوع الجاري وسط إجراءات وقائية وتنظيمية وأمنية عالية المستوى من حوالي 22 جنسية أجنبية مما ساهم في رفع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى 80%، وذلك وفق تصريحات أبو المجد علي نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر .

رواج سياحي في الغردقة

وأوضح محمد اللبودي الخبير بفنادق الغردقة في تصريحات لـ«الوطن»، أن الغردقة تعيش فترة رواج سياحي هائلة في فصل الخريف تزامنا مع الأجواء الدافئة والشمس المشرقة على الشواطئ التي تجذب سياح أوروبا من مختلف الدول.

ولفت إلى أن أكثر الجنسيات الأجنبية وصولا إلى الغردقة هي الجنسية الألمانية والتي تمثل حوالي 40% من نسبة أعداد السياح، وذلك حسب نسبة التسكين بالفنادق.

أجواء دافئة تجذب السياح

وأوضح «اللبودي»، أنه رغم توافر عدد من البرامج السياحية التي تنظمها الفنادق إلا أن الاستجمام على الشواطئ أكثر ما يجذب السياح إلى الغردقة، حيث الأجواء الدافئة التي يتطلع إليها سياح أوروبا خصوصًا مع اقتراب موسم الشتاء في أوروبا وانخفاض درجات الحرارة بشكل لافت.

وبثت «الوطن» لايف مباشر من شواطئ الغردقة، حيث يستمتع سياح من 22 جنسية أجنبية بالطقس الدافئ.