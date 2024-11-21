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آخر موعد للتقديم في شقق الإسكان 2024 سكن ودار مصر وجنة.. التفاصيل

كتب:

منة العشماوي
03:02 م | الخميس 21 نوفمبر 2024
آخر موعد للتقديم في شقق الإسكان 2024

آخر موعد للتقديم في شقق الإسكان 2024

تتيح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إمكانية حجز شقق الإسكان 2024 بعدد 6575 وحدة سكنية في 15 مدينة، من خلال موقع مسكن - محور الوحدات، وتوفر مشروعات متنوعة بين متوسط وفاخر سواء دار مصر، سكن مصر، جنة، إسكان متميز، وروضة العبور.

آخر موعد للتقديم في شقق الإسكان 2024

وبدأ التقديم منذ يوم 27 أكتوبر الماضي، على أن يكون آخر موعد للتقديم في شقق الإسكان 2024 سكن مصر ودار مصر وجنة وإسكان متميز وروضة العبور يوم 26 ديسمبر المقبل.

كراسة شروط شقق الإسكان 2024

وتوفر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كراسة الشروط للاطلاع عليها من خلال موقع مسكن - محور الوحدات، وبالنسبة لمقدم جدية حجز شقق الإسكان 2024 يكون 100 ألف جنيه، و500 جنيه مصروفات إدارية لا تسترد.

عدد شقق الإسكان 2024 في مختلف المشروعات

وشقق الإسكان 2024 تضم 782 وحدة سكنية في 3 مدن بمشروع جنة، و2843 في 9 مدن بمشروع سكن مصر، و44 وحدة سكنية في 3 مدن بمشروع دار مصر، و2473 وحدة سكنية في 3 مدن بمشروع الإسكان المتميز، و456 وحدة سكنية في مشروع روضة العبور وتشمل هذه الوحدات 5% لذوي الهمم.

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بقلم منة العشماوي