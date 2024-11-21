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غلق كلي لشارع جرجس فرج وتحويلات مرورية في شبرا

كتب:

محمد بركات
12:00 م | الخميس 21 نوفمبر 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتيسير حركة المرور، وذلك في إطار تنفيذ أعمال مشروع ربط خطوط الصرف الصحي بحي شبرا بشارع جرجس فرج، الرابط بين شارع أحمد حلمي وشارع حجازي.

وتشمل الأعمال غلقًا كليًا لشارع جرجس فرج من وصلة شارع أحمد حلمي حتى شارع حجازي، مع إجراء تحويلات مرورية لحركة المركبات اتجاه شارع يوسف صالح وصولًا إلى شارع حجازي، وذلك لمدة 8 أيام بدءًا من الساعة 12 صباحًا يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر 2024.

وتعمل الإدارة العامة لمرور القاهرة على التنسيق مع الشركات المنفذة لتوفير المساعدات الفنية والتجهيزات اللازمة لضمان أمن وسلامة المواطنين أثناء تنفيذ الأعمال.  

 

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