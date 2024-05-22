غلق كلي لشارع 9 بالمعادي تزامنا مع استكمال تنفيذ أعمال الصرف الصحي

تعين الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع استكمال تنفيذ أعمال الصرف الصحي بشارع 9 بمنطقة المعادي بالقاهرة، الأمر الذي يستلزم الغلق الكلي للشارع بالوصلة من تقاطعه مع شارع 83 وحتى تقاطعه مع شارع 87 على أنّ يتم تنفيذ الأعمال يومي الخميس والجمعة المقلبين ليلاً ونهاراً.

وسيتم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالي:-

القادم من شارع 9 يسلك يساراً شارع 83 فيميناً شارع القنال فيساراً شارع عرابي فيميناً شارع 11 وصولاً لشارع 87.

ومن جهتها، تعين الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.