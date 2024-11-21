فوز «هجرة الماء» بجائزة أفضل عرض مسرحي في مهرجان شرم الشيخ الدولي

أعلنت مديرية الثقافة بالغربية فوز «هجرة الماء» أفضل عرض متكامل في ختام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، الذي أنتجته مديرية الثقافة بالغربية، وتدور أحداثه عن أهمية المياه للإنسان ومصادرها وكيف سيكون شكل كوكب الأرض دون وجود مياه.

فوز «هجرة الماء» بجائزة أفضل عرض متكامل في التمثيل والغناء

قال وائل شاهين، مدير مديرية الثقافة بالغربية، إن مهرجان شرم الشيخ أعلن جوائز مسابقات الدورة التاسعة، و فاز العرض المسرحي «هجرة الماء» بأفضل عرض متكامل، بجانب جائزتين في التمثيل والغناء، لكل من الطفلة فريدة محمد، والطفلة فريدة الملاح.

أحداث العرض المسرحي

وأشار « شاهين» أن العرض المسرحي «هجرة الماء» من إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل، وتدور أحداثه حول اجتماع مصادر المياه في العالم، واتفاقها أنها لم تعد تحتمل استمرار الإنسان في تلويثها وإهدارها، وتقرر المصادر جميعها هجرة كوكب الأرض، فكيف يكون مصير الأرض دون مياه.