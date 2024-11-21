القناة الأولى تحيي ذكرى رحيل الفنانة سهير البابلي.. أضاءت المسرح والشاشة

أحيث القناة الأولى والفضائية المصرية، ذكرى رحيل الفنانة سهير البابلي، بتقرير خاص استعرض مسيرتها الحافلة بالإنجازات الفنية، إذ قدمت للجمهور أعمالاً لا تنسى، وبدأت مسيرتها فور تخرجها من الجامعة عام 1957.

ذكرى رحيل الفنانة سهير البابلي

أشار التقرير إلى أنّ اليوم يشهد ذكرى رحيل الفنانة سهير البابلي التي توفيت في مثل هذا اليوم عام 2021، وتركت رصيدا كبيرا من الأعمال الفنية التي تظل علامة في تاريخ الفن العربي، إذ تنوعت أعمالها بين المسرح والتلفزيون والسينما، فقدمت 12 مسرحية، وحوالي 40 فيلما، و15 مسلسلا.

التحاق الفنانة بالمعهد العالي للفنون المسرحية

وأوضح التقرير، أنّ الفنانة سهير البابلي التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، إذ كانت تجيد تقليد الممثلين، كما تتلمذت على يد أساتذة كبار بالمعهد مثل عبدالرحيم الزرقاني وحمدي غيث ونبيل الألفي، من ثم بدأت مسيرتها فور تخرجها عام 1957.

أعمال سينمائية اشتهرت بها

وذكر التقرير أنّ هناك بعض الأعمال السينمائية التي اشتهرت بها الفنانة مثل «جناب السفير» و«لحظة ضعف» و«أميرة حبي أنا» و«حدوتة مصرية»، إضافة إلى «ليلة القبض على بكيزة وزغلول»، و«أخطر رجل في العالم».