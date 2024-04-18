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دراما المتحدة

الأوبرا تنظم حفل «كلثوميات» على مسرح معهد الموسيقى الأحد المقبل

كتب:

أميرة عزالدين
01:35 م | الخميس 18 أبريل 2024
حفل أم كلثوم بالأوبرا

حفل أم كلثوم بالأوبرا

تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا بقيادة المايسترو صلاح غباشي ضمن سلسلة كلثوميات وذلك في الثامنة مساء الأحد 21 أبريل على مسرح معهد الموسيقي العربية.

ويتضمن البرنامج نخبة مختارة من أعمال كوكب الشرق أم كلثوم التي تعاونت خلالها مع كبار الملحنين والشعراء يؤديها كل من غادة ادم وبسمله كمال.

تفاصيل حفلات كلثوميات بدار الأوبرا

يذكر أنَّ سلسلة كلثوميات تأتي ضمن اهداف دار الأوبرا المصرية لتخليد أعمال كوكب الشرق أم كلثوم، ونشرها للأجيال الجديدة باعتبارها جزءا أصيلا من التراث الموسيقي العربي.

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