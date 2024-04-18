الأوبرا تنظم حفل «كلثوميات» على مسرح معهد الموسيقى الأحد المقبل

تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا بقيادة المايسترو صلاح غباشي ضمن سلسلة كلثوميات وذلك في الثامنة مساء الأحد 21 أبريل على مسرح معهد الموسيقي العربية.

ويتضمن البرنامج نخبة مختارة من أعمال كوكب الشرق أم كلثوم التي تعاونت خلالها مع كبار الملحنين والشعراء يؤديها كل من غادة ادم وبسمله كمال.

تفاصيل حفلات كلثوميات بدار الأوبرا

يذكر أنَّ سلسلة كلثوميات تأتي ضمن اهداف دار الأوبرا المصرية لتخليد أعمال كوكب الشرق أم كلثوم، ونشرها للأجيال الجديدة باعتبارها جزءا أصيلا من التراث الموسيقي العربي.