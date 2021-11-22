 موعد ومكان عزاء الفنانة سهير البابلي.. رحلت بعد صراع مع المرض

تحدد موعد ومكان عزاء الفنانة سهير البابلي، التي رحلت عن عالمنا أمس بعد صراع مع المرض، ومن المقرر أنَّ يقام غدا، حيث انتهت أسرتها منذ قليل من أداء صلاة الجنازة على جثمانها، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

موعد ومكان عزاء الفنانة سهير البابلي

وبخصوص موعد عزاء الفنانة الراحلة سهير البابلي، قال الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إنَّ أسرة سهير البابلي تتلقى العزاء غدا الثلاثاء 23 نوفمبر، في مسجد الشرطة بعد صلاة المغرب.

جنازة الفنانة سهير البابلي

وشُيعت قبل قليل جنازة الفنانة سهير البابلي من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحرص عدد من النجوم على الحضور لتوديعها وتقديم العزاء لابنتها، ومن ضمن الحضور أشرف زكي وأحمد بدير ودنيا سمير غانم ورامي رضوان ومنى عبدالغني ووفاء عامر ومعز مسعود وحلا شيحة وياسمين الخيام.

وتحرك الجثمان، منذ قليل، من أجل دفنه في مقابر الواحات بـ6 أكتوبر، وقد عانت خلال الفترة الماضية بدخولها بغيوبة سكر استغرقت عدة أيام، أدت إلى عدد من المضاعفات وتم احتجازها بالرعاية المركزة بأحد المستشفيات، التي التقطت أنفاسها الأخيرة بها.

وحرص الداعية معز مسعود على أن يكون بجوار سهير البابلي، لحظة دفن الجثمان، ودخلت زوجته الفنانة حلا شيحة بحالة بكاء شديد خلال مراسم الدفن.

انهيار ابنة سهير البابلي

دخلت ابنة الفنانة سهير البابلي، نيفين الناقوري، في حالة من البكاء والانهيار في أثناء صلاة الجنازة على والدتها، ورددت كلمات هتوحشني أوي يا أمي.

ورحلت الفنانة سهير البابلي عن عالمنا، مساء أمس، عن عمر ناهز 86 عامًا، بعد ما قضت أكثر من 20 يومًا داخل العناية المركزة، إثر إصابتها بجلطة في الرئة وضعف في عضلة القلب، وتدهور حالتها الصحية.