إصدارات مشروع «استعادة طه حسين» تتصدر جناح الهيئة العامة للكتاب في الكويت

تشارك وزارة الثقافة من خلال الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، في الدورة 47 من معرض الكويت الدولي للكتاب، الذي بدأت فعالياته صباح أمس، تحت رعاية الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي.

وزار الجناح المصري في معرض الكويت، أسامة شلتوت، السفير المصري بدولة الكويت، وأشاد بالجناح والإصدارات المتنوعة للهيئة، مؤكدًا أن الثقافة المصرية حاضرة بقوة في كافة دول العالم.

جناح الثقافة المصرية يشهد إقبالًا كبيرًا من زوار المعرض

كما شهد الجناح إقبالًا كبيرًا من زوار المعرض والمسؤولين عنه، لما له من أهمية كبيرة في معرض الكويت، خاصة وأن الهيئة المصرية العامة للكتاب، تعد أكبر ناشر في الشرق الأوسط، وتلعب دورا كبيرا في نشر الثقافة وبناء الإنسان.

وتقدم الهيئة المصرية العامة للكتاب، مجموعة كبيرة من إصداراتها المتنوعة في مختلف فروع المعرفة في المعرض، وبينها إصدارات مشروع استعادة طه حسين، وإصدارات سلسلة أدباء القرن العشرين، وسلسلة الإبداع العربي، وسلسلة تاريخ المصريين، وسلسلة التراث، وعقول، كما تقدم موسوعة الأغاني، وإصدارات سليم حسن، وكتاب الخط الكوني، وغيرها من الإصدارات، كذلك تقدم الهيئة مجموعة من الإصدارات المتنوعة للأطفال.