«الثقافة» تنظم أكثر من 300 فعالية على مستوى الجمهورية احتفالا بأعياد الطفولة

نظمت وزارة الثقافة، ممثلة في قطاعاتها المنتشرة بأرجاء الجمهورية، أكثر من 300 فعالية ثقافية وفنية متنوعة بالقاهرة وجميع المحافظات، ضمن برامج التوعية التثقيفية واكتشاف ودعم الموهوبين، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وذلك ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة بعيد الطفولة.

اكتشاف ودعم الموهوبين

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، نظمت أكثر من 200 فعالية ثقافية وفنية متنوعة بالقاهرة وجميع المحافظات ضمن برامج التوعية التثقيفية واكتشاف ودعم الموهوبين، والأنشطة المقدمة لطلبة المدارس، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وأنشطة القوافل والمشروع الثقافي للإسكان البديل وغيره من الفعاليات، كما تقيم الهيئة حتى نهاية الشهر الجاري أكثر من 40 فعالية أخرى.

عرض فيديو لأنشطة المتاحف

ولفت البيان الى أن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش باليوم العالمي للطفل، نظم المعرض الفني «أبناءنا في متاحفنا» بمركز محمود مختار الثقافي، حيث ضم المعرض الذي تحتضنه قاعتي نهضة مصر وإيزيس حصاد الورش الفنية التي نظمتها الإدارة العامة للتنشيط الثقافي، كما تضمن المعرض مجموعة ورش تفاعلية وبرنامجًا تدريبيًا للمنشطين الثقافيين من مختلف المتاحف، وعرض فيديو لأنشطة المتاحف المختلفة بجميع المحافظات، مع إهداء بعض المستنسخات من أعمال المتاحف الفنية للمشاركين بالمعرض لإدخال البهجة على نفوس الأطفال وتشجيعهم على الاستمرار في محبة وممارسة الفن.