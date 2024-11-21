محافظ شمال سيناء: قرى الشيخ زويد ورفح تشهد تنمية غير مسبوقة

أكّد اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء أنَّ قرى الشيخ زويد ورفح، تشهد تنمية غير مسبوقة، من حيث الطرق وتركيب خطوط هواتف ، وفايبر، وخطوط كهرباء جديدة، ومياه وتركيب محطات تحلية.

وأضاف محافظ شمال سيناء في بيان له، أنه يلتقي شيوخ القبائل بشكل شبه يومي، ويطلع على المشكلات ويعمل على حلها، فضلا عن العمل على تذليل العقبات التي تواجه الأهالي، سواء من إيصال خطوط الكهرباء، او النقص في بعض المستلزمات الخاصة بتلاميذ المدارس والوحدات الصحية

اجتماع شيوخ القبائل ووجهاء المناطق

وأشار المحافظ إلى أنَّه زار قرية شيبانة، وحضر اجتماع موسع لشيوخ القبائل وأهالي القرى بتلك المناطق امس، واستمع إلى شكاوى أهالي القرى، والتي تلخصت في إيصال بعض الخدمات، علاوة على إعادة تقييم بعض التعويضات الخاصة بالزروع في قرى جنوب وغرب الشيخ زويد، وجنوب رفح

محطة تحلية لكل قرية ـو تجمع سكني

وشدد المحافظ على أنَّه تمّ إنشاء محطات تحلية، بواقع في كل قرية صغيرة أو تجمع محطة تحلية، لرفع المعاناة عن أهالي القرى، مؤكّدًا أن هناك مؤسسات خيرية وأخرى حكومية تعمل على إنشاء عدة آبار جوفية في القرى، لإمكانية مساعدة المزارعين في عملية الري والسقاية بالمزروعات الجديدة غرب المدن.

جدير بالذكر أنَّه تمّ إيصال التيار الكهربائي إلى تجمع الملالحة جنوب رفح، وتمّ تركيب الأسلاك الجديدة، وتشغيل البئر الرئيسي للأهالي، فيما يتم إعداد دراسة من قبل الشركات المختصة لأنشاء محطة تحلية جديدة، على غرار محطة قرية شيبانة.