محافظ شمال سيناء: تشغيل 5 محطات تحلية مياه بقرى جنوب رفح والشيخ زويد

أعلن اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، أنه تم إنشاء 5 محطات تحلية بقرى جنوب الشيخ زويد ورفح، وذلك خلال زيارته اليوم لقرية شيبانة جنوب رفح، لافتا إلى أنه تم إطلاق محطة تحلية متوسطة بقرية شيبانة بجوار الزاوية الرئيسية، وذلك لإنهاء وحل مشكلة شح المياه بالقرية والتجمعات السكنية المجاورة

بطاقة 200 ألف لتر إنشاء محطة شيبانة

وأشار إلى أن محطة تحلية شيبانة تعمل بطاقة 200 ألف لتر من المياه في اليوم، وذلك لتغذية قرية نجع شيبانة بالكامل والقرى والتجمعات التابعة، بواقع 10 آلاف لتر في الساعة، مع وجود خزانات للتخزين بطاقة 100 ألف لتر مياه محلاة، وخزان بطاقه 120 ألف لتر مياه مالحة، وذلك بوسط القرية، مع تخصيص عمال من شركة المياه لعملية التشغيل والحراسة.

تركيب 5 محطات تحلية بوسط وغرب الشيخ زويد

بدوره قال اللواء خالد عزيز، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بسيناء، إن الشركة المنفذة لعمليات الإنشاءات والتركيب، قامت بإنشاء 5 محطات بشمال سيناء بطاقه مليون لتر بقري الجورة وأبوالعراج والظهير وقبر عمير والخروبة غرب الشيخ زويد، وجاري تركيب لمنطقة أبو فرج على الطريق الرئيسي، إضافة الى وسط الشيخ زويد.