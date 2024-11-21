تفاصيل مزاد محلات مشروعات «الإسكان الاجتماعي».. اعرف التفاصيل والموعد

وفرت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، محلات تابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لعرضها في مزاد علني للحصول عليها بأفضل سعر، وجاءت المحلات لتكون بمشروع الإسكان الاجتماعي في بني سويف، وحددت الهيئة يوم 11 ديسمبر المقبل موعدا للمزاد العلني.

وأوضحت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، تفاصيل المحلات التي يتم عرضها في المزاد العلني والمطروحة للمزايدة العلنية، ونوضح من خلال هذا التقرير عدد الوحدات المطروحة والمساحات الخاصة بها، والشروط المطلوبة للاشتراك في المزاد العلني، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للخدمات الحكومية، كما يلي.

تفاصيل مزاد محلات وزارة الإسكان

- عدد 5 محلات بمساحات تتراوح بين 34 مترا و37 مترا تقريبا بمشروع الإسكان الاجتماعي بموقع 104 عمارة أمام جامعة النهضة.

- 20 محلا بمساحات تتراوح بين 11.20 مترا 21 مترا تقريبا بعمارات الإسكان بموقع 30 عمارة أمام جامعة النهضة.

- 15 محلات محلا بمساحات تتراوح بين 11.20مترا و 21 مترا تقريبا بعمارات الإسكان الاجتماعي بموقع النوبرة مركز أهانسيا.

- 15 محلا بمساحات تتراوح من 11.20 مترا و21 مترا بعمارات الإسكان الاجتماعي بقرية سدسد مركز ببا بالقرب من نقطة شرطة سدس.

- 5 محلات بمساحات تتراوح من 19.50 مترا و21 مترا تقريبا بعمارات الإسكان الاجتماعي بموقع الفنت مركز الفشن بالقرب من مسجد الغصلاح الزراعي.

- عدد 10 محلات بمساحات تتراوح بين 11.20 مترا و19.50 مترا تقريبا بعمارات الإسكان الاجتماعي بموقع قرية ونا القس مركز الواسطى.

شروط الاشتراك في المزاد العلني لمحلات وزارة الإسكان والمرافق

- يتم دفع تأمين دخول للمزاد بقيمة 10 آلاف جنيه.

- يتم دفع 10% فور رسو المزادن و90% المتبقية خلال 3 أشهر.

- تبدأ الجلسة الخاصة بالمزاد في تمام الساعة 12 ظهرا في اليوم المحدد سالف الذكر.

- البيع يكون دون عمولة، والمعاينة أساس البيع.

- يتم طلب كراسة الشروط والمواصفات من الهيئة العامة للخدمات الحكومية أبراج وزارة المالية امتداد شارع رمسيس برج 2، أو من مديرية الإسكان والمرافق في بني سويف، والبيع يكون طبقا للشروط الواردة بكراسة الشروط.