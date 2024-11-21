رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

عضو «التحالف الوطني» تحتفل باليوم العالمي للطفل في مساكن عثمان بالجيزة

كتب:

يسرا البسيوني
03:01 م | الخميس 21 نوفمبر 2024
جانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفالية

نظمت المؤسسة الصديقية احتفالية خاصة للأطفال في مركز شباب واحة المنتجين بمساكن عثمان بمحافظة الجيزة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في إطار الاحتفالات باليوم العالمي للطفل.

وذكر التحالف الوطني، أنّ الحدث شهد مشاركة واسعة من الأطفال، حيث جرى تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات التي أسعدت الحضور ورسمت البسمة على وجوه الأطفال في جو مليء بالسعادة والبهجة.

وأشار التحالف إلى مشاركة وزارة الشباب والرياضة، ومكتبة مصر العامة المتنقلة، وجمعية ساعد للتنمية، ومؤسسة هي تستطيع للتنمية، وجامعة حلوان، في تنظيم الحدث، موضحا أنّ الفعالية جاءت لتؤكد أهمية دعم حقوق الأطفال وتوفير بيئة تعليمية وترفيهية تساهم في نموهم النفسي والاجتماعي وحرص التحالف الوطني ومؤسسة الصديقية على توفير هذا لهم.

اقرأ المزيد:

التحالف الوطني يدعم زواج 1287 فتاة يتيمة في سوهاج ضمن مبادرة «خير بالتقسيط»

عضو بـ«التحالف الوطني»: قدمنا 60 ألف خدمة بـ55 مليون جنيه خلال أكتوبر

التحالف الوطني يناقش سبل دعم الشباب وتمكين الأسر الأولى بالرعاية في اجتماع بـ«النواب»

التحالف الوطني ينظم قافلة طبية مجانية في قرية الغوابين بدمياط
بقلم يسرا البسيوني