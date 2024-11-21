عضو «التحالف الوطني» تحتفل باليوم العالمي للطفل في مساكن عثمان بالجيزة

نظمت المؤسسة الصديقية احتفالية خاصة للأطفال في مركز شباب واحة المنتجين بمساكن عثمان بمحافظة الجيزة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في إطار الاحتفالات باليوم العالمي للطفل.

وذكر التحالف الوطني، أنّ الحدث شهد مشاركة واسعة من الأطفال، حيث جرى تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات التي أسعدت الحضور ورسمت البسمة على وجوه الأطفال في جو مليء بالسعادة والبهجة.

وأشار التحالف إلى مشاركة وزارة الشباب والرياضة، ومكتبة مصر العامة المتنقلة، وجمعية ساعد للتنمية، ومؤسسة هي تستطيع للتنمية، وجامعة حلوان، في تنظيم الحدث، موضحا أنّ الفعالية جاءت لتؤكد أهمية دعم حقوق الأطفال وتوفير بيئة تعليمية وترفيهية تساهم في نموهم النفسي والاجتماعي وحرص التحالف الوطني ومؤسسة الصديقية على توفير هذا لهم.