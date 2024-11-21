محافظ بني سويف يوجه بزيادة الإنتاجية بمشروعات الدواجن المركزية

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، مشروعات الدواجن المركزية شرق النيل، لمتابعة سير العمل بالمشروع، والوقوف على متطلبات دعمه وتطويره وزيادة الإنتاجية، ضمن خطة المحافظة لدعم القطاع الداجني.

محافظ بني سويف يتابع انتظام العمل بمنفذ بيع بيض المائدة

استهل المحافظ الزيارة بمتابعة سير وانتظام العمل بمنفذ بيع بيض المائدة بمحطة السادات، والتقى عددًا من المواطنين الذي تصادف وجودهم لشراء احتياجاتهم من البيض بسعر 150 جنيها، وتم الإطلاع علي كميات وحجم الإنتاج وأعمال التوريد والتوزيع لتوفير احتياجات المنافذ التي تم توفيرها بالمراكز ضمن خطة المحافظة.

وتجول المحافظ داخل أقسام ومكونات المحطة، حيث تفقد المشروع المجري الذي يضم عنبرًا حديثا للتربية أوتوماتيك يعمل بطاقة خمسون ألف كتكوت، وعنبر قديم داخل خطة التطوير، و3عنابر إنتاج قديمة يعمل كل عنبر منها بطاقة 22.5 ألف طائر، بإجمالي إنتاج يومي 42 ألف بيضة، إضافة لمخزن بيض لبيع الإنتاج اليومي من العنبرين المجرى والألماني، حيث أن المستهدف من المشروع المجري تربية 75 ألف طائر بطاقة إنتاجية 15 مليون بيضة سنويا.

تفاصيل المشروع الألماني

كما تفقد المحافظ المشروع الألماني الذي يضم عنبرًا للتربية وعنبرين للإنتاج، الأول العنبر القديم بطاقة 22.5 ألف طائر، وعنبر مُطور بطاقة 45 ألف طائر، بإجمالي إنتاج للعنابر الثلاث 50 ألف بيضة في اليوم.

كما ناقش المحافظ مع القائمين على المشروع بعض النقاط والمقترحات والإجراءات اللازمة لتعزيز إنتاجية المشروع، والتي تتعلق بمدى الجدوى من إنتاج السلالات داخل المحطة، وتوفير بعض العمالة من المشرفين الزراعيين للإشراف على العنابر، وإدراج بعض العنابر القديمة ضمن خطة التطوير وتحسين منظومة شبكة المياه والصرف، موجها بإعداد مذكرة وافية تتضمن تقييم الوضع الحالي لمنظومة العمل بالمشروع لتذليل المعوقات، وتعظيم نقاط القوة بالمشروع الذي يعد من مشروعات الأمن الغذائي، وذلك في إطار توجيهات الحكومة بالنهوض بالمشروعات الإنتاجية لتكون قوة داعمة للناتج المحلي وتساهم في خفض أسعار السلع الأساسية، خاصة في ظل الظروف الحالية، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بالمحافظة لتلبية احتياجات مواطنيها.