وزارة الصحة: 7 أعراض تكشف عن سرطان البنكرياس مبكرا

أصدرت وزارة الصحة والسكان تقريرا رسميا لها خاص بأعراض في حال ظهورها يجب الذهاب إلى المستشفى فورا، في إطار الحرص على سلامة المواطنين والعمل على رفع التوعية الصحية لدي المواطنين بشأن الأمراض المعدية والغير معدية.

أعراض هامة يجب الانتباه لها

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن هذه الأعراض تشمل:

- ألم في البطن ينتشر للجانبين أو الظهر.

​- عسر الهضم، قيء وغثيان.​

- فقدان الشهية والوزن.

​- تحول بياض العينين والجلد للون الأصفر.

​- براز فاتح اللون وبول داكن اللون.​

- حكة.​

- تعب أو ضعف.​

- ألم وتورم في الذراع أو الساق.​

سرطان البنكرياس

وتابعت وزارة الصحة والسكان أن هذه الأعراض تشير الى الإصابة بمرض سرطان البنكرياس، لافتة الى أنه في حال ظهور هذه الأعراض لابد من الذهاب إلى المستشفى أو إبلاغ الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة.​

وأكدت وزارة الصحة والسكان أنه يمكن أن تقلل من فرص الإصابة بسرطان البنكرياس من خلال الخطوات الآتية:

- تجنب التدخين والكحوليات

- تناول الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة

- الحفاظ على الوزن الصحي

- تجنب التعرض للمواد الكيميائية الضارة زي الأسبستوس والمبيدات الحشرية

- قلل من تناول اللحوم الحمراء والمصنعة والمشروبات السكرية