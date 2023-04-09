بدء تشغيل منظار القنوات المرارية لمرضى سرطان البنكرياس بجامعة طنطا

أعلن الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب جامعة طنطا، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، بدء تشغيل منظار القنوات المرارية مع تركيب دعامة معدنية لمرضى سرطان البنكرياس بوحدة الجهاز الهضمى والكبد والمناظير بقسم الباطنة العامة بمستشفى الجراحات الجديدة، موضحا أن هذا المنظار يتم إجراؤه لأول مرة بمستشفى الجراحات الجديدة.

خدمة المرضى

وأشاد عميد الكلية بأهمية هذا المنظار ودوره في خدمة المرضى، موضحا أنه تم استخدام المنظار للمرة الأولى بمستشفى الجراحات الجديدة تحت إشراف الدكتور لؤي الأحول، رئيس قسم الأمراض الباطنة، والدكتور محمد عنبه رئيس الوحدة.

مناظير الجهاز الهضمي

جدير بالذكر أن هذا المنظار يقوم باستخراج حصوات القنوات المرارية وتوسيع ضيقها وتركيب دعامات القنوات المرارية والبنكرياسية لحالات التهاب وأورام البنكرياس، وفي حالات الصفراء الانسدادية، وفي أخذ العينات، وتم بدء العمل بهذه الوحدة بكامل طاقتها من أول مارس الماضى والوحدة مجهزة باحدث أجهزة مناظير الجهاز الهضمى عالية التكبير والكفاءة .