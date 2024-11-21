جامعة حلوان الأهلية تعلن الكشوف النهائية في انتخابات الاتحادات الطلابية

أعلنت جامعة حلوان الأهلية، إعداد الكشوف النهائية للمرشحين في انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2024/ 2025، إذ بلغ عددهم نحو 123 طالبا، في خطوة تؤكد حرص الطلاب على المشاركة الفعّالة في الأنشطة الطلابية وتعزيز روح العمل الجماعي.

انتخابات الاتحادات الطلابية 2024-2025

تُقام الانتخابات تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان الأهلية، وإشراف السيد عطا، أمين عام الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة أن هذه الانتخابات تمثل نموذجا للممارسة الديمقراطية داخل الجامعة، وتسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على قيادة المستقبل من خلال تعزيز قيم المسؤولية والعمل الجماعي.

بدء فعاليات الدعاية الانتخابية

بدأت اليوم فعاليات الدعاية الانتخابية، على أن تُجرى انتخابات الجولة الأولى والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد 24 نوفمبر. وفي حال الإعادة، ستُعقد الانتخابات يوم الإثنين 25 نوفمبر. كما ستُجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 26 نوفمبر، يليها انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء 27 نوفمبر. وتُختتم الانتخابات يوم الخميس 28 نوفمبر بانتخابات أمناء اللجان ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة.

تأتي هذه الانتخابات في إطار حرص جامعة حلوان الأهلية على دعم الطلاب وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وتطوير مهاراتهم القيادية، بما يُسهم في تعزيز دورهم داخل المجتمع الجامعي وخارجه.