تجهيز منافذ ثابتة لبيع السلع الغذائية بـ17 مركزا في الدقهلية

كشف علي حسن، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن خطة لإنشاء منافذ جديدة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في مختلف مراكز المحافظة، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وتقريب الخدمة منهم.

منافذ جديدة لبيع السلع الغذائية

أكد وكيل وزارة التموين بالدقهلية لـ«الوطن» أنه يجري في الوقت الحالي، البحث من رؤساء الأحياء والمراكز، عن أماكن محددة من أجل تجهيزها لتكون منافذ لبيع السلع الغذائية داخل مختلف المراكز في محافظة الدقهلية.

وأشار إلى عمل المنافذ مثل المعارض الدائمة الموجودة في مركز المنصورة، إذ جرى توفير معرضان داخل المنصورة في حي شرق وحي غرب، لبيع السلع بأسعار أقل من الأسواق بنسبة كبيرة.

وتأتي المنافذ الجديدة في باقي المراكز الموجودة في محافظة الدقهلية، التي يبلغ عددها نحو 17 مركزا، بهدف التخفيف علي المواطنين، وتوفير السلع المختلفة لهم بأسعار أقل بكثير من الأسعار المتواجدة في الأسواق والمحلات التجارية.

المعارض الدائمة بديل السوق الواحد

توفر محافظة الدقهلية مختلف السلع الأساسية داخل معارض البيع الدائمة المتواجدة داخل المحافظة، التي تعتبر بديلا لأسواق اليوم الواحد في المحافظات الأخرى، إذ تتواجد بشكل دائم، وتتوفر بها كل السلع واللحوم والدواجن والخضروات والفواكه.